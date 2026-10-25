Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, η απολογία του επιχειρηματία Γιώργου Μαυραγάνη, ο οποίος παρέμεινε για περίπου 40 λεπτά στο γραφείο του ανακριτή, στο πλαίσιο της υπόθεσης για τους φερόμενους ως χειραγωγημένους αγώνες στο Ελληνικό Μπάσκετ.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί και η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος παρέμεινε ενώπιον του ανακριτή για περίπου τρεισήμισι ώρες. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, Λιόλιος και Μαυραγάνης αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια, Ανακριτής και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν από κοινού για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και συγκεκριμένα εάν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή εάν θα αφεθούν ελεύθεροι, ενδεχομένως με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Ο Λιόλιος αρνήθηκε τις κατηγορίες

Ο Βαγγέλης Λιόλιος ήταν ο πρώτος από τους δύο που πέρασε την Κυριακή την πόρτα του Ανακριτή στην Ευελπίδων.

Κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε συμμετοχή σε μηχανισμό χειραγώγησης αγώνων, με την υπεράσπισή του να υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν προκύπτει σύνδεσή του με στημένα παιχνίδια.

Ο συνήγορός του, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έχει δημόσια υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν εμπλοκή του εντολέα του στις καταγγελλόμενες χειραγωγήσεις.

Ο Λιόλιος έχει κάνει λόγο για «σκευωρία», ενώ μέσω της υπεράσπισής του έχει ζητηθεί να εξεταστούν και πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας.

Αποχώρησε από την προεδρία της ΕΟΚ

Λίγο πριν από την απολογία του, ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε και την αποχώρησή του από την ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, η απόφασή του ελήφθη προκειμένου, όπως υποστήριξε, να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία.

Η εξέλιξη αυτή ενεργοποιεί πλέον τις διαδικασίες διαδοχής στην ΕΟΚ, με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας να καλείται να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα μετά την αποχώρηση του μέχρι σήμερα Προέδρου.

Μόλις 40 λεπτά η απολογία Μαυραγάνη

Η απολογία του Γιώργου Μαυραγάνη ολοκληρώθηκε σε περίπου 40 λεπτά.

Ο επιχειρηματίας απάντησε στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται σε αισθητά μικρότερο χρονικό διάστημα από εκείνη του Λιόλιου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για την υπόθεση, και ο ίδιος αρνείται όσα του αποδίδονται.

Στο μικροσκόπιο 49 αγώνες

Η έρευνα αφορά ένα εκτεταμένο σύνολο αναμετρήσεων του Ελληνικού Μπάσκετ.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται 49 αγώνες της περιόδου 2016-2026, ενώ η έρευνα των Αρχών αφορά καταγγελίες περί χειραγώγησης αποτελεσμάτων, δωροδοκίας και παράνομου στοιχηματισμού.

Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρικές καταθέσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε καταθέσεις προσώπων από τον χώρο του μπάσκετ, οι οποίες περιγράφουν, σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία, τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να ασκούνταν επιρροή σε διαιτητές και αγώνες.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και αμφισβητούνται από τους κατηγορουμένους.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η ποινική έρευνα πήρε ώθηση μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε τον Απρίλιο του 2026 από την ΚΑΕ Μαρούσι και συμπληρώθηκε τον επόμενο μήνα.

Στη δικογραφία έχουν ενταχθεί, μεταξύ άλλων, ένορκες καταθέσεις και ηλεκτρονικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με τις Αρχές, κρίθηκαν σημαντικές για την εξέλιξη της έρευνας.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται βρίσκονται επίσης πληροφορίες σχετικά με ορισμούς διαιτητών και τη διαχείριση ομάδων και παραγόντων, χωρίς η ύπαρξη αυτών των στοιχείων να συνιστά από μόνη της απόδειξη των αδικημάτων που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Προφυλακίστηκε ο Πέτρος Παπαπέτρου

Οι απολογίες Λιόλιου και Μαυραγάνη έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση για τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Η διαδικασία στην περίπτωση Παπαπέτρου διήρκεσε σχεδόν εννέα ώρες, με Ανακριτή και Εισαγγελέα να αποφασίζουν ομόφωνα την προφυλάκισή του.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις καταγγελίες που του αποδίδονται, μεταξύ άλλων και ισχυρισμούς περί χρηματισμού.

Ακολουθούν οι απολογίες των διαιτητών

Η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με τις σημερινές απολογίες.

Για τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες ακόμη τριών προσώπων από τον χώρο της διαιτησίας, καθώς η ανάκριση συνεχίζεται και οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν το υλικό της δικογραφίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ενδέχεται να διευρυνθεί και σε επιπλέον πρόσωπα.

«Φύλλο και φτερό» και τα οικονομικά στοιχεία

Την ίδια στιγμή, παράλληλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική διάσταση της υπόθεσης.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, τα περιουσιακά στοιχεία των έξι συλληφθέντων έχουν μπει στο μικροσκόπιο, ενώ η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εξετάζει οικονομικά δεδομένα και δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.

Η συγκεκριμένη έρευνα κινείται παράλληλα με την ποινική διαδικασία για τους φερόμενους ως χειραγωγημένους αγώνες και δεν σημαίνει από μόνη της ότι έχει διαπιστωθεί παράνομη προέλευση περιουσιακών στοιχείων.

Η απόφαση πλέον σε Ανακριτή και Εισαγγελέα

Με την ολοκλήρωση των απολογιών Μαυραγάνη και Λιόλιου, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στην απόφαση Ανακριτή και Εισαγγελέα.

Οι δύο δικαστικοί λειτουργοί θα σταθμίσουν το περιεχόμενο των απολογιών, τα υπομνήματα των κατηγορουμένων και το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να αποφασίσουν εάν οι δύο άνδρες θα οδηγηθούν προσωρινά στη φυλακή ή θα αφεθούν ελεύθεροι με ή χωρίς περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση, πάντως, απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της, καθώς οι απολογίες συνεχίζονται και η δικαστική έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.