Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μετά την σημερινή ολοκλήρωση των εργασιών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με βασική προτεραιότητα την άμεση καταγραφή των ζημιών, την αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων και την ταχεία ενεργοποίηση των διαδικασιών κρατικής αρωγής για τους πληγέντες.

Από τις πρώτες αυτοψίες και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, προκύπτει ότι το 80% των καμένων κτηρίων και σπιτιών που ελέγχθηκαν, το 80% κρίνονται κατεδαφιστέα (κόκκινη σήμανση) ή έχουν σημαντικές ζημιές (κίτρινη σήμανση).

Αντίστοιχα στο 20% των κτηρίων που έχουν πράσινη σήμανση, αυτή αφορά κυρίως υπόγεια.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ολοκληρωθεί συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, με τα αποτελέσματα των ελέγχων να κατανέμονται ως εξής ανά κατηγορία επικινδυνότητας:

Πράσινη κατηγορία: 88 κτήρια

Κίτρινη κατηγορία: 119 κτήρια

Κόκκινη κατηγορία: 118 κτήρια

Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτοψιών πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, και ειδικότερα στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων, όπου διενεργήθηκαν συνολικά 206 έλεγχοι.

Από τις αυτοψίες αυτές, 57 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινης κατηγορίας, 65 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινης κατηγορίας, 84 κτήρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινης κατηγορίας.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 αυτοψίες, με την ακόλουθη κατανομή: 24 κτήρια πράσινα, 12 κτήρια κίτρινα, 19 κτήρια κόκκινα.

Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι έλεγχοι και στις Περιφερειακές Ενότητες όπου καταγράφηκε μικρότερος αριθμός πληγεισών κατασκευών.

Ειδικότερα:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας πραγματοποιήθηκαν 19 αυτοψίες, εκ των οποίων 3 κτήρια χαρακτηρίστηκαν πράσινα, 16 κίτρινα και κανένα κόκκινο.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, με 2 πράσινα, 10 κίτρινα και 2 κόκκινα κτήρια.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας πραγματοποιήθηκαν 14 αυτοψίες, εκ των οποίων 1 πράσινο, 6 κίτρινα και 7 κόκκινα κτήρια.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας πραγματοποιήθηκαν 17 αυτοψίες, με 1 πράσινο, 10 κίτρινα και 6 κόκκινα κτήρια.

Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής κ. Κατσαφάδος δήλωσε:

«Οι αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ αποτέλεσαν το πρώτο και ιδιαίτερα κρίσιμο βήμα για την καταγραφή των ζημιών και την πλήρη αποτύπωση της εικόνας στις πληγείσες περιοχές. Σε αρκετές περιοχές η διαδικασία των ελέγχων έχει ήδη ολοκληρωθεί και πλέον περνάμε στο επόμενο στάδιο, αυτό της συγκέντρωσης και υποβολής των φακέλων των πληγέντων από τους Δήμους. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες έχουν ενημερωθεί αναλυτικά για τα απαιτούμενα βήματα, έχει διατεθεί το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και έχουν αποσταλεί στελέχη της ΔΑΕΦΚ για την υποστήριξη των τοπικών Αρχών στη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την ορθή διαβίβαση των φακέλων των πληγέντων.

Παράλληλα, έχει τεθεί σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση και αποστολή των φακέλων από τους Δήμους. Από τη στιγμή που οι φάκελοι φτάσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες Κρατικής Αρωγής, ξεκινά άμεσα η προώθηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων. Η αποτελεσματικότητα του συντονισμού όλων των υπηρεσιών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην περίπτωση της Δυτικής Αττικής, όπου τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Κρατικής Αρωγής, ολοκλήρωσαν το σύνολο των αυτοψιών μέσα σε μόλις 48 ώρες».