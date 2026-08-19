Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των πληγέντων κτηρίων στη δημοτική κοινότητα Αιαντείου της Σαλαμίνας. Μηχανικοί της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) διεξήγαγαν τις απαραίτητες αυτοψίες, κατατάσσοντας τα κτήρια ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών.

Συνολικά ελέγχθηκαν 22 κτίσματα στο Αιάντειο, εκ των οποίων 7 κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση (πράσινα), 10 κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα (κίτρινα) και 5 χαρακτηρίστηκαν επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα).

Πιο αναλυτικά, η κατανομή έχει ως εξής:

Κατοικίες (16): 7 πράσινες, 6 κίτρινες, 3 κόκκινες.

(16): 7 πράσινες, 6 κίτρινες, 3 κόκκινες. Επαγγελματικοί χώροι (3): 3 κίτρινοι.

(3): 3 κίτρινοι. Ιεροί Ναοί – Δημόσια Κτήρια : Δεν υπήρξαν ζημιές.

: Δεν υπήρξαν ζημιές. Λοιπά κτήρια (αποθήκες, στάβλοι κ.λπ.) (3): 1 κίτρινο, 2 κόκκινα.

Εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα

Μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, τα αρμόδια κλιμάκια διενήργησαν 427 αυτοψίες σε διάφορες πληγείσες περιοχές της χώρας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας τονίζει ότι αυτός ο αριθμός αντανακλά την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί άμεσα στις προκύπτουσες ανάγκες.

Οι 427 αυτοψίες κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:

Αχαΐα (Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας): 19 αυτοψίες (3 πράσινα, 16 κίτρινα, 0 κόκκινα).

(Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας): 19 αυτοψίες (3 πράσινα, 16 κίτρινα, 0 κόκκινα). Αργολίδα (Δήμος Άργους-Μυκηνών): 14 αυτοψίες (2 πράσινα, 10 κίτρινα, 2 κόκκινα).

(Δήμος Άργους-Μυκηνών): 14 αυτοψίες (2 πράσινα, 10 κίτρινα, 2 κόκκινα). Βοιωτία (Δήμος Θηβαίων): 14 αυτοψίες (1 πράσινο, 6 κίτρινα, 7 κόκκινα).

(Δήμος Θηβαίων): 14 αυτοψίες (1 πράσινο, 6 κίτρινα, 7 κόκκινα). Δυτική Αττική (Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων): 293 αυτοψίες (93 πράσινα, 89 κίτρινα, 111 κόκκινα).

(Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων): 293 αυτοψίες (93 πράσινα, 89 κίτρινα, 111 κόκκινα). Ρέθυμνο (Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας): 70 αυτοψίες (31 πράσινα, 14 κίτρινα, 25 κόκκινα).

(Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας): 70 αυτοψίες (31 πράσινα, 14 κίτρινα, 25 κόκκινα). Φωκίδα (Δήμοι Δελφών και Δωρίδος): 17 αυτοψίες (1 πράσινο, 10 κίτρινα, 6 κόκκινα).

Συνολικά, από τους 427 ελέγχους προέκυψαν 131 πράσινα, 145 κίτρινα και 151 κόκκινα κτήρια.

Ταυτόχρονα, διενεργήθηκαν 311 επανέλεγχοι κατοικιών:

Αχαΐα (Δήμοι Αιγιαλείας και Δυτικής Αχαΐας): 3 κατοικίες (1 πράσινη, 2 κίτρινες).

Αργολίδα (Δήμος Άργους-Μυκηνών): 5 κατοικίες (2 πράσινες, 1 κίτρινη, 2 κόκκινες).

Βοιωτία (Δήμος Θηβαίων): 4 κατοικίες (1 πράσινη, 3 κίτρινες).

Δυτική Αττική (Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων): 261 κατοικίες (92 πράσινες, 68 κίτρινες, 101 κόκκινες).

Ρέθυμνο (Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Σητείας): 28 κατοικίες (13 πράσινες, 5 κίτρινες, 10 κόκκινες).

Φωκίδα (Δήμοι Δελφών και Δωρίδος): 10 κατοικίες (1 πράσινη, 6 κίτρινες, 3 κόκκινες).

Από τους επανελέγχους καταγράφηκαν 110 πράσινες, 85 κίτρινες και 116 κόκκινες κατοικίες.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στην Ανατολική Μάνη

Παράλληλα, προχωρά η καταγραφή των ζημιών από τις πλημμύρες της 15ης Αυγούστου 2026 στην Ανατολική Μάνη. Στη δημοτική κοινότητα Οιτύλου, η ΓΔΑΕΦΚ πραγματοποίησε 27 αυτοψίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν 12 πράσινα και 8 κίτρινα κτήρια (κανένα κόκκινο). Επίσης, ελέγχθηκαν 6 επαγγελματικοί χώροι (5 πράσινοι, 1 κίτρινος), 1 δημόσιο κτήριο (πράσινο) και 1 λοιπό κτήριο (πράσινο). Η διαδικασία καταγραφής θα συνεχιστεί και την Τετάρτη, 19 Αυγούστου.

Επίσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, αναμένεται την ίδια μέρα στη Χαλκιδική, συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Αφορμή για την επίσκεψη αποτελεί η πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην Κασσάνδρα.

Η ηγεσία του Υπουργείου θα ενημερωθεί για την εξέλιξη των αυτοψιών και τις ανάγκες της περιοχής. Στη δημοτική κοινότητα Κασσάνδρειας έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 9 αυτοψίες από κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ, με 2 κτήρια να κρίνονται πράσινα και 7 κίτρινα (κανένα κόκκινο).

Κατά την επίσκεψη, θα λάβει χώρα ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κασσάνδρας με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών και την παροχή κρατικής αρωγής.