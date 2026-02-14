Από την Τρίτη 10 έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές ασκήσεις «ΑΙΓΙΑΛΟΣ 1/26» και «ΓΡΙΠΟΣ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Μυρτώου Πελάγους και του Αργολικού Κόλπου.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν μονάδες από τη Διοίκηση Αμφιβίων Δυνάμεων, τη Διοίκηση Ναρκοπολέμου και τη Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και ελικόπτερα της Αεροπορίας Ναυτικού.

Το σύνολο των δυνάμεων συνεργάστηκε σε σενάρια επιχειρησιακής δράσης, με έμφαση στον συντονισμό και την άμεση ανταπόκριση σε απαιτητικές συνθήκες.

Οι εκπαιδεύσεις εντάσσονται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής προετοιμασίας των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου και είχαν ως στόχο την αξιολόγηση του σχεδιασμού, αλλά και τη διατήρηση και ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας του προσωπικού.