Περατώθηκε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 29/08 ξεκίνησαν να αποστέλλονται στους διαδίκους οι κλήσεις γνωστοποίησης πέρατος της κύριας ανάκρισης.

Οι κύριες εκκρεμότητες στην ανάκριση αφορούσαν την παράδοση του πορίσματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Το πόρισμα της ΔΑΕΕ παραδόθηκε προχθές ενώ η έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους δόθηκε σήμερα το πρωί.

Στη δικογραφία ,που απαριθμεί χιλιάδες σελίδες , βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα, υπάρχουν 43 κατηγορούμενοι -από τον μοιραίο Σταθμάρχη μέχρι και πρώην στελέχη της Ηellenic Train- αλλά και πολλές τεχνικές εκθέσεις που αφορούν κυρίως στην πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση και την ύπαρξη παράνομου φορτίου ή όχι.

Το γεγονός ότι ο δικαστικός λειτουργός κλείνει την ανάκριση , σημαίνει ότι δεν βλέπει άλλο ποινικό αδίκημα και κυρίως την ύπαρξη κάποιου παράνομου υλικού στο εμπορικό τρένο .

Για την τραγωδία των Τεμπών έχουν καταθέσει 143 μάρτυρες, με τελευταίο τον πρώην πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ.Παπαδημητρίου .

Ένας από τους πρώτους συνηγόρους διαδίκων που έλαβε την περάτωση της ανάκρισης ήταν ο κ. Λεωνίδας Κούμπουρας ο οποίος ανέφερε τα εξής.