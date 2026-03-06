Πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα η άσκηση «ΒΡΟΝΤΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αργολικού Κόλπου και του Μυρτώου Πελάγους.

Την ευθύνη της άσκησης είχαν η Διοίκηση Πλοίων Επιτήρησης και το Αρχηγείο Στόλου.

Η άσκηση εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου και είχε ως βασικό στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.