Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΝ, στις ασκήσεις συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ), Υποβρυχίων (ΔΥ), Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), καθώς και ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού.

Οι εν λόγω εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης