Από τη Δευτέρα 13 έως την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, έλαβε χώρα στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας και στην ευρύτερη περιοχή Πελοποννήσου και Ιονίου Πελάγους η Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ-25».

Πρόκειται για μια Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) μεσαίας κλίμακας, που αφορά στην εκτέλεση επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), η οποία σχεδιάστηκε από το ΓΕΕΘΑ και διεξήχθη υπό τον έλεγχο της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου (ΑΣΔΑΑΜ).

Όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των 3 Γενικών Επιτελείων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και σκοπό είχε την άσκηση του συμμετέχοντος προσωπικού στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σε περιβάλλον ΗΠ, τη δοκιμή του Διακλαδικού Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου ΗΠ των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και την επαύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας των ασκούμενων.

Επιμέλεια: Χρήστος Μαζάνης