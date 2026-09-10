Με τους νέους σπουδαστές ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάταξης στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Η υποδοχή των επιτυχόντων, οι οποίοι εξασφάλισαν τη θέση τους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των δύο σχολών. Με την κατάταξή τους αυτή, οι νεοεισαχθέντες ξεκινούν επίσημα τη φοίτησή τους, κάνοντας το πρώτο βήμα για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αναλυτικά, στη ΣΣΕ παρουσιάστηκαν 336 Ευέλπιδες, από τους οποίους 36 από την Κύπρο, 9 από την Αρμενία, 2 από τη Ζάμπια, 1 από το Μαυροβούνιο, 2 από τη Μοζαμβίκη, 1 από τη Σενεγάλη και 2 από την Τυνησία, ενώ στη ΣΜΥ 324 Σπουδαστές, εκ των οποίων 49 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από τη Γεωργία και 1 από τη Ζάμπια .