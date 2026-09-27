Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης εφέδρων οπλιτών, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την «Ενεργή Εθελοντική Εφεδρεία».

Όπως αναφέρει το ΓΕΣ, η εκπαιδευτική δραστηριότητα κάλυψε κομβικά σημεία της επικράτειας, περιλαμβάνοντας το 1ο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφέδρων στον Αυλώνα, το 2ο ΚΕΜΕΦ στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς και τις εγκαταστάσεις της Β΄ Μοίρας Καταδρομών στη Νάουσα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επικαιροποιήσουν τις στρατιωτικές τους γνώσεις και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα μέσα από απαιτητικά αντικείμενα, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό ρόλο της εφεδρείας στην αμυντική θωράκιση της χώρας.

Η εκπαίδευση περιέλαβε αντικείμενα Α΄ Βοηθειών στη μάχη (TCCC), χρησιμοποίησης και αντιμετώπισης των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), καθώς και χρήσης εξομοιωτών βολής με σκοπό την εξάσκηση των εφέδρων σε ρεαλιστικά σενάρια και την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, στους συμμετέχοντες εφέδρους απονεμήθηκε το διακριτικό σήμα του «Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου».