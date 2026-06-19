Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα μεγάλα ναυτικά γυμνάσια στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους, όπου χτυπούσε για μέρες η καρδιά της πολυεθνικής άσκησης «ADRION 26».

Η χώρα μας έδωσε δυναμικό «παρών» στις προγραμματισμένες επιχειρήσεις, με το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) «Κρυσταλλίδης» και εξειδικευμένο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού να εκτελούν απαιτητικά σενάρια Readiness.

Στη φετινή ετήσια συνδιοργάνωση αναπτύχθηκε μια στενή συνεργασία μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων της περιοχής, καθώς συμμετείχαν επίσης στελέχη και πλωτά μέσα από την Αλβανία, την Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Σλοβενία, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη ναυτική ασφάλεια.

H εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την προαγωγή του επιπέδου διαλειτουργικότητας και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.