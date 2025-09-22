Oλοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου η Πολυεθνική Άσκηση «FALCON LEAP – 25», που ξεκίνησε τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 και πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από συνολικά 12 χώρες.

Η «FALCON LEAP – 25» είναι δραστηριότητα που έχει σκοπό την επίτευξη διαλειτουργικότητας μέσων και δυνάμεων της Συμμαχίας καθώς και την υιοθέτηση κοινών πρακτικών στη σχεδίαση και διεξαγωγή αεραποβατικών επιχειρήσεων.

Διοργανώνεται σε ετήσια βάση στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της επετείου της Επιχείρησης «MARKET GARDEN», ενώ οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση με προσωπικό και μέσα, όπως παρακάτω:

Προσωπικό της 2ας Μοίρας Αλεξιπτωτιστών (2α ΜΑΛ) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ).

1 μεταγωγικό αεροσκάφος (C-130) και ανάλογο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης οι αλεξιπτωτιστές εκτέλεσαν άλματα Στατικού Ιμάντα (ΣΙ) από ελληνικά και συμμαχικά μέσα, στο πλαίσιο εκτέλεσης αεραποβατικών επιχειρήσεων, ενώ το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν επετειακό άλμα.