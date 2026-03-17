Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26» η οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η άσκηση έχει χαρακτήρα INVITEX και διοργανώνεται ετησίως από το Πολεμικό Ναυτικό με στόχο την εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου, αντιναρκικών επιχειρήσεων σε πολύ ρηχά ύδατα, επιχειρήσεων με Αυτόνομα Υποβρύχια Οχήματα (AUVs) και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην άσκηση συμμετείχαν μονάδες επιφανείας από τη διοίκηση φρεγατών, τη διοίκηση πλοίων επιτήρησης και τη διοίκηση ναρκοπολέμου, ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και μέσα και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία, καθώς και από το Center of Excellence NATO Mine Warfare και το NATO STO CMRE (Science and Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation).