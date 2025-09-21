Φωτογραφίες / Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση – πορεία διαδηλωτών, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (21/9), ως ένδειξη υποστήριξης και αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει ζητήσει να του επιτραπεί να προχωρήσει σε εκταφή της σορού του παιδιού του.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» και βρέθηκε στα Προπύλαια του Συντάγματος, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να υπάρξει δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

