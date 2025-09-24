Φωτογραφίες / Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένις που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σήμερα (24/9) το απόγευμα στην Αθήνα.

Ο Πάνος Ρούτσι, συνεχίζει για 10η μέρα την απεργία πείνας, απαιτώντας να γίνει η εκταφή του παιδιού του προκειμένου να μάθει την αλήθεια για τα αίτια θανάτου του.

Η συγκέντρωση συμπαράστασης στον πατέρα – απεργό πείνας, ξεκίνησε στις 18:30 το απόγευμα στο Σύνταγμα, με κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει ζητήσει να του επιτραπεί να προχωρήσει σε εκταφή της σορού του παιδιού του.

Πλήθος κόσμου έδωσε το «παρών» και βρέθηκε στα Προπύλαια του Συντάγματος, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να υπάρξει δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

