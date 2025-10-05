Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγη ώρα, η έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, με θέμα την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και Κύπρου, μετά από όσα συνέβησαν το πρωί, με το κυπριακό δημοσίευμα και την διάψευση του ΑΔΜΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, για ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, σύντομα, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν σχετικές τοποθετήσεις της Κυβέρνησης.