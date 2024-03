Ολοκληρώθηκε η τρίτη διμερής στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Πολεμικού Ναυτικού της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα.

Οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε εξαιρετικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αναδεικνύοντας την εκατέρωθεν επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς που θέτουν τις βάσεις για σταθερότητα κι ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο πλοίαρχος Σπυρίδων Πολλάτος (διευθυντής Α1 του ΓΕΝ) ενώ της πορτογαλικής ο πλοίαρχος José Rodrigues Pedra (Head of External Affairs Division).

Στο περιθώριο των συνομιλιών, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον υπαρχηγό του Ναυτικού της Πορτογαλίας, αντιναύαρχο Henriques Gomez (Deputy Chief of Staff of the Armada).

