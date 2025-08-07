Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι 17 συλληφθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στον καταυλισμό Ρομά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου, έπειτα από τη συμπλοκή που έγινε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας (4/8), κατά την οποία τέσσερις Ρομά επιτέθηκαν σε τέσσερις ομογενείς από την πρώην Σοβιετική Ένωση, τους χτύπησαν και πυροβόλησαν δεκάδες φορές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το σοβαρό περιστατικό, όπως προέκυψε από την προανάκριση της αστυνομίας συνέβη για μια εντελώς ασήμαντη αφορμή και συγκεκριμένα γιατί οι τέσσερις ομογενείς έκλειναν με το αυτοκίνητό τους την έξοδο στον καταυλισμό των Ρομά.

Σημειώνεται ότι για την επίθεση με τους πυροβολισμούς συνελήφθησαν χτες το βράδυ (6/8) δύο από τους τέσσερις Ρομά, οι οποίοι κατηγορούνται για βαρύτατα αδικήματα και αυτό έδωσε το έναυσμα για την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τελικά οι 17 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της ρευματοκλοπής, περί όπλων, γιατί βρέθηκαν σπαθιά, μαχαίρια και σιδερογροθιές, για διατάραξη και περί προσωπικών δεδομένων.

Δεν είναι το ίδιο όμως για τους δύο συλληφθέντες σχετικά με το περιστατικό με τους πυροβολισμούς την περασμένη Δευτέρα, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για – κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για δύο Ρομά 26 και 23 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, στη Νέα Ζωή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025, εντός οικισμού του Ασπροπύργου, δύο άτομα, ηλικίας 26 και 23 ετών, ως εμπλεκόμενοι στο περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα απογευματινές ώρες της 4-8-2025 έξω από εταιρεία σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Αρχικά, απογευματινές ώρες της 4-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου, 38χρονος ημεδαπός ως οδηγός φορτηγού μαζί με ακόμα τρεις ημεδαπούς, διαπληκτίστηκαν με έτερα άτομα με αφορμή τροχονομικό ζήτημα.

Εκεί, δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κρατούσαν μεταλλικά αντικείμενα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους ενώ οι παθόντες αποχώρησαν από το σημείο μεταβαίνοντας σε κοντινό σημείο όπου εδρεύει εταιρεία ιδιοκτησίας τους.

Λίγο μετά, τρία άτομα μεταξύ των οποίων και ο 26χρονος κατηγορούμενος, προσέγγισαν την εν λόγω εταιρεία με όχημα και αφού αποβιβάστηκαν, ενήργησαν πλήθος πυροβολισμών προς την πρόσοψη της εταιρείας με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στην εταιρεία, στο όχημα των παθόντων καθώς και σε παρακείμενη οικία.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου διενήργησαν προανάκριση με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των δύο ατόμων ως εμπλεκομένων στο περιστατικό ενώ με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τους εντόπισαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025 εντός οικισμού του Ασπροπύργου και τους οδήγησαν στην έδρα της Υπηρεσίας.

Κατόπιν σε έρευνα στις οικίες των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: πιστόλι με γεμιστήρα, πιστόλι-ρέπλικα, καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και -10- φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα 10 φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι δύο συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται».