Χρήστος Μαζάνης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Εθνική Διακλαδική Άσκηση με την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕΤΟΣ-25».

Σημειώνεται πως η άσκηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο Βολής της Κρήτης.

Όπως ενημερώνει το ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για μια Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων, μικρής κλίμακας, που αφορά στην επιχειρησιακή εκπαίδευση και αξιολόγηση βολών από Μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου/Κέντρου Ελέγχου Βλημάτων και οπλικά συστήματα αντιαεροπορικών όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό της Διοίκησης Ενοποιημένης Αεράμυνας του ΓΕΕΘΑ (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΑ), με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων των τριών Γενικών Επιτελείων. Στο πλαίσιο υλοποίησης της άσκησης εκτελέστηκαν τακτικές βολές σε τηλεκατευθυνόμενο στόχο, με παράλληλη ενσωμάτωση πολλαπλών σεναρίων σε διακλαδικό επίπεδο.