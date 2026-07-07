Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη θερμή ανταπόκριση εκατοντάδων θεατών ολοκληρώθηκε το 10ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ευρώτα στη Σκάλα Λακωνίας, ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός που προάγει τη μουσική, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά. Η μεγάλη προσέλευση του κοινού επιβεβαίωσε τη δυναμική του φεστιβάλ, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ξεχωριστή στιγμή της πρώτης βραδιάς του φεστιβάλ αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του Γιώργου Τσούκαλη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Νέοι Ορίζοντες», του οποίου είναι επίτιμος πρόεδρος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου τον τίμησε για τη διαχρονική προσφορά του στον πολιτισμό και τον ανακήρυξε Πρέσβη Καλής Θέλησης, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην προώθηση των Βραβείων «ΛΙΟΠΕΤΡΑ».

Στην ομιλία του, ο κ. Τσούκαλης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του για την ιδιαίτερη αυτή τιμή, ευχαριστώντας θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Νέοι Ορίζοντες» για την εμπιστοσύνη, την αναγνώριση και την άψογη φιλοξενία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Δήμαρχο Ευρώτα, Δήμο Βέργο, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που προάγει τον πολιτισμό και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν επίσης ο σπουδαίος Κρητικός λυράρης Βασίλης Σκουλάς και η διακεκριμένη δημοσιογράφος Ιωάννα Μάνδρου, για τη μακρόχρονη και σημαντική προσφορά τους.

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε με την εμφάνιση του Βασίλη Σκουλά, ο οποίος, με τη μοναδική φωνή, τη λύρα και τα αγαπημένα του τραγούδια, ενθουσίασε το κοινό, προσφέροντας στιγμές συγκίνησης, κεφιού και αυθεντικής κρητικής μουσικής παράδοσης.

Το 10ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Ευρώτα ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Λακωνίας και αναδεικνύοντας τις αξίες της μουσικής, της παράδοσης, της συνεργασίας και της κοινωνικής προσφοράς.