Με την κατάπλευση των πολεμικών πλοίων στην Ακτή Ξαβέρη στο λιμάνι του Πειραιά έπεσε η αυλαία για τον φετινό Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

Η φρεγάτα «Κανάρης» και το πλοίο γενικής υποστήριξης «Προμηθεύς» επέστρεψαν στη βάση τους, σφραγίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωση του απαιτητικού θαλάσσιου προγράμματος εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μελλοντικοί αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες επιχειρησιακές εμπειρίες, να δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε πραγματικές συνθήκες και να εμπεδώσουν στην πράξη τις ναυτικές γνώσεις που διδάχθηκαν στη σχολή.

Ο ΘΕΠ, περιελάμβανε πρακτική και θεωρητική εν πλω εκπαίδευση και συνέβαλε σημαντικά στην απόκτηση ναυτικής εμπειρίας από τους Ναυτικούς Δόκιμους. Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν εθιμοτυπικές επισκέψεις, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το ΠΓΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ κατέπλευσε διαδοχικά στους λιμένες, Μάλαγα Ισπανίας, Σαουθάμπτον Αγγλίας, Κοπεγχάγη Δανίας, Βρέστη Γαλλίας και Λιβόρνο Ιταλίας.