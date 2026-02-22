Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς στη Θεσσαλονίκη το Σχολείο Τακτικής Σχεδίασης Χερσαίων Επιχειρήσεων (Land Operations Tactical Planning Course – LOTPC), με τη συμμετοχή 24 σπουδαστών από επτά ξένες χώρες, καθώς και τριών Αξιωματικών – παρατηρητών από το Swedish International Centre (SWEDINT).

Αντικείμενο του σχολείου αποτέλεσε η εκπαίδευση στη Στρατιωτική Διαδικασία Λήψης Απόφασης κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή τακτικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της συνεργασίας σε πολυεθνικό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή κινητής ομάδας εκπαιδευτών του NATO Rapid Deployable Corps – Greece (NRDC–GR), αποτελούμενης από 13 Έλληνες και Συμμάχους Αξιωματικούς, στο πλαίσιο της προσπάθειας πιστοποίησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ.

Η τελετή αποφοίτησης πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και Διοικητή EU–OHQ, Αντιστράτηγου Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο οποίος συνεχάρη τους σπουδαστές για την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.