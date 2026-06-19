Με την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και εξαντλητικού κύκλου εκπαίδευσης, οι Ειδικές Δυνάμεις της χώρας ενισχύονται με νέα, άρτια καταρτισμένα στελέχη που είναι έτοιμα να ανταπεξέλθουν στις πιο δύσκολες συνθήκες σύγχρονων επιχειρήσεων.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στη Νέα Πέραμο πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή αποφοίτησης των στελεχών που έφεραν εις πέρας το 19ο Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Στρατού Ξηράς.

Σκοπός του Σχολείου είναι η επιχειρησιακή ειδική εκπαίδευση του προσωπικού των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, στις υποβρύχιες καταστροφές. Η εκπαίδευση περιέλαβε, μεταξύ άλλων, αντικείμενα φυσικής αγωγής μάχης, κολύμβηση επιφανείας, υποβρύχιες πορείες, εκτέλεση θαλάσσιου άλματος καθώς και αθλητικές δοκιμασίες.

Στην τελετή αποφοίτησης παρέστησαν ο Διοικητής της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Γάκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Δυνάμεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΕΔ) Ταξίαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος, ο ΑΚΑΜ της Κυπριακής Δημοκρατίας Αντιπλοίαρχος Ανδρέας Χαραλαμπίδης ΠΝ, εν ενεργεία Αξιωματικοί και συγγενείς των αποφοιτούντων.