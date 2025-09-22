Το σχολείο βασικής εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή πραγματοποιήθηκε από 25 Αυγούστου έως 19 Σεπτεμβρίου, στην έδρα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο Αττικής, με τη συμμετοχή 8 στελεχών του Στρατού Ξηράς, 5 στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, 3 στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, 4 στελεχών της Εθνικής Φρουράς, 2 στελεχών της Αρμενίας, 5 στελεχών της Βόρειας Μακεδονίας και 5 στελεχών της Ιορδανίας στο πλαίσιο Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας της Ελλάδας με τις παραπάνω χώρες.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ), στις 19 Σεπτεμβρίου, έλαβε χώρα στη Σχολή, η τελετή απονομής πτυχίων και διακριτικών πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στατικού ιμάντα στους αποφοιτήσαντες του Σχολείου.