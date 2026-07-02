Σε πλήρη εξέλιξη, κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου Τρύφου Ξηρομέρου. Οι διασώστες δίνουν μάχη, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για να εντοπίσουν έναν άνθρωπο που αγνοείται.

Οι πληροφορίες είναι προς το παρόν συγκεχυμένες αλλά κάνουν λόγο για τραγωδία κατά τη διάρκεια δραστηριότητας είτε ράφτινγκ είτε αναρρίχησης. Όπως γράφει το agrinionews, το άτομο δεν έχει τις αισθήσεις του, ενώ το σημείο υπέδειξε ένας φίλος του, που ήταν μαζί του και τραυματίστηκε ελαφρά. Ο τραυματίας είναι αυτός που κινητοποίησε τις αρχές καλώντας το 112.

Στο σημείο έχει στηθεί μια γιγαντιαία επιχείρηση, στην οποία συμμετέχουν άνδρες της ΕΜΑΚ, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και στελέχη όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α.… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Μάχη με το δύσβατο της περιοχής

Η επιχείρηση εξελισσόταν και την νύχτα, με το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και το σκοτάδι να ορθώνουν πρόσθετα εμπόδια στους άνδρες των σωμάτων ασφαλείας και τις ομάδες των διασωστών.

Η αναζήτηση παραμένει σε εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης 02/07 για την ανασυρση του ατόμου που δεν έχει τις αισθήσεις του και βρίσκεται στο νερό σε βραχώδες σημείο. Ο άτυχος άνδρας -όπως γράφει το e-maistros– φέρεται να κατάγεται από την Άρτα.