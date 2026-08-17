Ανείπωτη τραγωδία αποκαλύπτεται στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε το νησί, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, τραυματίες, απώλειες περιουσιών και εκτεταμένες καταστροφές.

Με το πρώτο φως της ημέρας, η εικόνα στα μέτωπα σε Περιστέρια και Σελήνια εμφανίζεται βελτιωμένη, χωρίς ενεργό μέτωπο στην Κακή Βίγλα, ωστόσο ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς περιλαμβάνει την απώλεια δύο ανθρώπων. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε απανθρακωμένο επί της οδού Ανδρομάχης στα Περιστέρια, καθώς εγκλωβίστηκε από τις φλόγες που εξαιτίας των ισχυρών ανέμων εξαπλώθηκαν ραγδαία μέσα σε μόλις επτά λεπτά.

Παράλληλα, εννέα συνολικά άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε νοσηλεύονται με εγκαύματα στο Θριάσιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, τρεις εξ αυτών φέρουν σοβαρά εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

Οι καταστροφές στις υποδομές είναι τεράστιες. Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, τουλάχιστον 20 από τα περίπου 50 σπίτια στον οικισμό των Περιστερίων έχουν υποστεί ολοσχερή ή σοβαρή καταστροφή, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε οχήματα.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 593 πολιτών στη Σαλαμίνα

Λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης, στάλθηκαν χθες έξι διαδοχικά μηνύματα από το 112 για την εκκένωση οικισμών (Περιστέρια, Κολώνες, Κακή Βίγλα, Περάνι κ.ά.). Παράλληλα, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε σε μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση, απεγκλωβίζοντας συνολικά 593 πολίτες από τις παραθαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Οι Αρχές σήμαναν γενικό συναγερμό για να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα δύο ανεξάρτητες εστίες. Η πιο επικίνδυνη ήταν αυτή στα Περιστέρια, η οποία κατέκαψε δασική έκταση και εισέβαλε στον οικισμό προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, ενώ μια δεύτερη δυνάμει απειλή μαίνονταν στην περιοχή των Σεληνίων.

Ενώ οι φλόγες πλησίαζαν απειλητικά τις ακτές, στήθηκε μια τεράστια επιχείρηση δια θαλάσσης υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος. Με αμείωτη ένταση, τα πλωτά μέσα προσέγγισαν τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες, καταφέρνοντας να απομακρύνουν με ασφάλεια και να διασώσουν συνολικά 502 πολίτες, αριθμός που αυξανόταν διαρκώς κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Στο «μικροσκόπιο» το σημείο μηδέν και τα αίτια

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη χρονική διαφορά (14:43 στα Περιστέρια και 15:03 στην Κακή Βίγλα).

Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν πως το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε την πρώτη κλήση στις 14:43. Υπό το μένος των θυελλωδών ανέμων, η φωτιά ξέφυγε από τον έλεγχο μέσα σε μόλις 4 λεπτά, εκμηδενίζοντας τα περιθώρια έγκαιρης αντίδρασης και διαφυγής.

Πλέον, με την κατάσταση να τίθεται υπό μερικό έλεγχο, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει η αιτία της καταστροφής. Το γεγονός ότι η διπλή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα έχει κινητοποιήσει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά, το οποίο έχει ξεκινήσει έρευνες για να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες καταθέσεις κατοίκων, ως «σημείο μηδέν» της πρώτης εστίας υποδεικνύεται ένα οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια επί της οδού Ανδρομάχης. Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.