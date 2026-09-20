Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά στη Σητεία, με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε περίπου δύο χιλιόμετρα και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προετοιμάζονται για μια εξαιρετικά δύσκολη ολονύχτια μάχη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε από νωρίς το μεσημέρι στην περιοχή Χώνος, κοντά στη Ρούσα Εκκλησιά, ωστόσο οι αλλεπάλληλες αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει μεγάλη εξάπλωση του μετώπου.

Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με τέσσερεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και 19ης ΕΜΟΔΕ και 26 οχήματα.

Επίσης, ο Δήμος Σητείας συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες βρίσκεται και η εθελοντική ομάδα ΕΔΕΑΚ.

Λίγο μετά τις 20:30 ήχησε νέο μήνυμα του 112 για πέντε οικισμούς, με τους κατοίκους να καλούνται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κελλάρια, Αδραβάστοι, Κλησίδι, Ζάρκος και Αζοκέραμος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στην ειδοποίηση.

Για ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση έκανε λόγο ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΚΡΗΤΗ TV.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης περίπου 5 μποφόρ, ενώ οι αναζωπυρώσεις είναι ισχυρές και συνεχείς.

Οι άνεμοι, ωστόσο, απομάκρυναν το πύρινο μέτωπο από το Καρύδι, όπου νωρίτερα οι φλόγες είχαν φτάσει σε απόσταση περίπου 500 έως 600 μέτρων από τον οικισμό. Η εικόνα στην περιοχή είναι πλέον καλύτερη, όμως το χωριό είχε εκκενωθεί προληπτικά από νωρίς το απόγευμα.

Η ανησυχία έχει μεταφερθεί πλέον σε άλλα σημεία, καθώς μετά τη μεγάλη αναζωπύρωση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, το μέτωπο κινήθηκε προς την περιοχή της Μαγκασάς.

Παρότι η ένταση των ανέμων έχει παρουσιάσει μείωση σε σχέση με νωρίτερα, οι ισχυρές ριπές εξακολουθούν να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστών.

Νωρίτερα ήχησε το 112.