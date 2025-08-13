Με μεγάλη ταχύτητα εξακολουθεί να επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή στην Πρέβεζα. Το έργο της πυρόσβεσης δυσκολεύουν οι ισχυροί άνεμοι. Τις πρώτες πρωινές ώρες μάλιστα καταγράφηκε πυροστρόβιλος, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. Σκόνη και φερτά υλικά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους δημιουργώντας μία δύσκολη κατάσταση για μερικά δευτερόλεπτα.

Πριν από λίγο, για ακόμη μια φορά, ήχησε το 112 στην Καμπή, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς την Άρτα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Καμπή Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Άρτα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Η ένταση της φωτιάς έχει δημιουργήσει πυκνό κόκκινο πέπλο καπνού, ενώ η παλιά εθνική οδός παραμένει κλειστή στο ύψος του φράγματος της ΔΕΗ.

Διαδοχικά μηνύματα 112

Τα πρώτα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, με μήνυμα του 112, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι της Παλαιάς Φιλιππιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης να απομακρυνθούν προς Νέα Φιλιππιάδα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Παλαιά_Φιλιππιάδα της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #Νέα_Φιλιππιάδα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Λίγο αργότερα με νέο μήνυμα 112 καλούνται οι κάτοικοι από τις περιοχές Γοργόμυλος, Γυμνότοπος και Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης να απομακρυνθούν προς Πέντε Πηγάδια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Γοργόμυλος #Γυμνότοπος και #Τσαγκαρόπουλο της Περιφερειακής Ενότητας #Πρεβέζης απομακρυνθείτε προς #5_Πηγάδια ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025

Ένα καταπράσινο δάσος που υπήρχε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, έχει μετατραπεί σε πύρινο όλεθρο και κατακαίγεται, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων που επιχειρούν σε όλη την έκταση με τη συνδρομή των ντόπιων που προσπαθούν με τα τρακτέρ να ανοίξουν μονοπάτια πρόσβασης και με ψεκαστικά μηχανήματα να συνδράμουν όπως μπορούν στον περιορισμό της μεγάλης φωτιάς.