Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή Δαμάσι της Λάρισας, όπου μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας, καίγοντας έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παρά τις δυσμενείς συνθήκες και το δύσβατο της περιοχής, έχουν καταφέρει να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς, ωστόσο το μέτωπο παραμένει ενεργό.

Το πρωί της Τρίτης, η κατάσταση φαίνεται να έχει βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο βράδυ, αν και η φωτιά εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη για τις γύρω κατοικημένες περιοχές.

Επιχειρούν 17 υδροφόρα οχήματα και 4 ομάδες ΕΜΟΔΕ

Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, 17 υδροφόρα οχήματα και 4 ομάδες ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες από τους ΟΤΑ της περιοχής.

Από το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν και οι εναέριες επιχειρήσεις, με πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, να εντείνουν την προσπάθεια κατάσβεσης.