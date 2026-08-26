Ένα εξαιρετικά δύσκολο εικοσιτετράωρο αντιμετώπισε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, δίνοντας μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα ανά τη χώρα. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μία ημέρα, με τη Βοιωτία και την Αττική να βρίσκονται στο επίκεντρο των επιχειρήσεων.

Το μεγαλύτερο βάρος έχει πέσει στην περιοχή του Αγίου Βλασίου Βοιωτίας, όπου οι δυνάμεις πυρόσβεσης προετοιμάζονται για ολονύχτια επιχείρηση.

Το κύριο μέτωπο στον Άγιο Βλάσιο

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 17:00 (περίπου στις 16:45) και, ευτυχώς, κινείται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο, η επικινδυνότητα της κατάστασης οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112.

Στις 17:27, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους των περιοχών Άγιος Βλάσιος και Τσουκαλάδες. Στις 18:14, δόθηκε εντολή εκκένωσης για όσους βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες, με κατεύθυνση προς τη Λιβαδειά.

Στο σημείο επιχειρούν αδιάκοπα 92 πυροσβέστες, 25 οχήματα και 5 πεζοπόρα τμήματα (4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ). Μέχρι τη δύση του ηλίου, την επιχείρηση συνέδραμαν από αέρος 14 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ πολύτιμη είναι η βοήθεια του Δήμου Λεβαδέων με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή βρισκόταν ήδη σε δείκτη υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3), ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Φθιώτιδας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Βελτιωμένη η εικόνα σε Στεφάνη και Σαλαμίνα

Ενθαρρυντικά είναι τα μηνύματα από τα υπόλοιπα μεγάλα μέτωπα της ημέρας.

Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 15:30 σε δύσβατη δασική έκταση στο Στεφάνη Βοιωτίας, μακριά από οικισμούς, παρουσιάζει πλέον σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Εκεί επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 4 ομάδες πεζοπόρων (1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ), με τη συνδρομή του Δήμου Τανάγρας. Νωρίτερα, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα (το ένα συντονιστικό) επιχειρούσαν από αέρος.

Χωρίς κίνδυνο επέκτασης είναι η φωτιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας που ξεκίνησε στις 16:40. Η καύση μεγάλου όγκου απορριμμάτων προκάλεσε εκρήξεις (από μπαταρίες και φιαλίδια, και όχι από στρατιωτικό υλικό, όπως ξεκαθάρισε η Πυροσβεστική). Παρά τη βελτίωση, 80 πυροσβέστες, 25 οχήματα, εθελοντές και 3 ομάδες πεζοπόρων παραμένουν για τον φόβο αναζωπυρώσεων. Νωρίτερα (17:10), το 112 είχε ζητήσει την προληπτική εκκένωση των περιοχών Άνω Βασιλικά και Νέα Σαλαμίνα προς την Ακτή Καραϊσκάκη.

Υπό έλεγχο τα μέτωπα στην Αττική

Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα στην περιφέρεια Αττικής. Στο Λαύριο (θέση Καλοπήγαδο), η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση δεν έχει πλέον κανένα ενεργό μέτωπο.

Παράλληλα, συναγερμός σήμανε το βράδυ (21:15) στον Ασπρόπυργο (Λάκκα Κάτσαρη). Η φωτιά κατασβέστηκε ακαριαία από 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Δυτικής Αττικής διερευνά άμεσα τα αίτια της εκδήλωσής της.

«Κόκκινος Συναγερμός» για το Ιόνιο

Ο κίνδυνος, ωστόσο, δεν έχει περάσει. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για την Τετάρτη (26/8) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός στη συγκεκριμένη περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση ύψιστης κινητοποίησης, επιπέδου «Red Code», δηλαδή «κόκκινου συναγερμού».