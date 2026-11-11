Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται από τα ξημερώματα της Τετάρτης, 11 Νοεμβρίου, στην Ολυμπία Οδό, καθώς φερτά υλικά και λάσπες που παρασύρθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις έκλεισαν το τούνελ της Παναγοπούλας, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας, η Ολυμπία Οδός προχώρησε σε υποχρεωτική εκτροπή των οχημάτων μέσω του κόμβου Δρεπάνου, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται προς τον κόμβο των Σελιανιτίκων.

Μεγάλες ουρές στο Ρίο

Η διακοπή έχει προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στην περιοχή του Ρίου από νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, περίπου στις 07:00 δόθηκε εντολή να ανοίξουν δύο επιπλέον λωρίδες στα διόδια, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κίνηση, ενώ νωρίτερα η αναμονή για τους οδηγούς έφθανε ακόμη και τη μισή ώρα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε μετά τις συνεχείς βροχοπτώσεις, με λάσπες και φερτά υλικά από το βουνό να καταλήγουν στο οδόστρωμα στην περιοχή των σηράγγων.

Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται αντιμετωπίσιμο, ωστόσο η εκτροπή παραμένει σε ισχύ για λόγους ασφαλείας μέχρι να καθαριστεί πλήρως το σημείο και να διαπιστωθεί ότι μπορεί να αποκατασταθεί με ασφάλεια η κυκλοφορία.

Προβλήματα και στην παλαιά εθνική οδό

Η κατάσταση επιβαρύνεται και από προβλήματα στην παλαιά εθνική οδό, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθητικά φαινόμενα στο ύψος του κάμπινγκ «Τσόλης», στο Λαμπίρι.

Οι οδηγοί που κινούνται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις οδηγίες της Τροχαίας, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την εξέλιξη των εργασιών απομάκρυνσης των υλικών.