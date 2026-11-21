Με επιτυχια ολοκληρώθηκε η Τακτική Άσκηση Μετά Στρατευμάτων «Ολύμπιο Πέπλο- 26», η οποία διεξήχθη στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου, στο πλαίσιο της μετεκπαίδευσης της εφεδρείας.

Οι έφεδροι εκπαιδεύθηκαν σε ρεαλιστικά τακτικά σενάρια, δίπλα στο εν ενεργεία προσωπικό, με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και μέσων. Η άσκηση ανέδειξε στην πράξη ότι η εφεδρεία αποτελεί αναπόσπαστο και ζωτικό τμήμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αμυντικής ισχύος της χώρας.