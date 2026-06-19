Ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς δύο νεαρών ανδρών από δύσβατο σημείο στην περιοχή του ρέματος Ορλιά του δήμου Δίου-Ολύμπου Πιερίας.

Πρόκειται για δύο περιπατητές οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη δασική περιοχή στην ευρύτερη περιοχή του ρέματος Ορλιά στον Όλυμπο.

Μετά από κλήση ενός φίλου τους στο 199, κινητοποιήθηκαν άμεσα 18 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, μαζί με 2 ορειβατικές ομάδες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ. Οι πυροσβέστες εντόπισαν και προσέγγισαν τους δύο νεαρούς, μεταφέροντας τους σε ασφαλές σημείο.

Ο ένας εκ των δύο ήταν τραυματίας και τοποθετήθηκε σε φορείο, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν με ασφάλεια μέσω του κεντρικού μονοπατιού στη θέση Υδραγωγείο, όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στην επιχείρηση βοήθησαν και μέλη του Φυσιολατρικού συλλόγου Λιτοχώρου ”Ο Όλυμπος”.