Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 34χρονο αλλοδαπό πλησίον θέσης Σπηλιά Ιθακήσιου, στον Όλυμπο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:00.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 11 Πυροσβέστες με 3 Πυροσβεστικά οχήματα από την 2η και 8η ΕΜΑΚ καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης:

Ο 34χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος σε δύσβατο. Οι Πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με χρήση ορειβατικού εξοπλισμού τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα σήμερα 19 Σεπτεμβρίου 2026.