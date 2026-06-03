Ένας 78χρονος άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο, γεγονός που προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο γνωστό μονοπάτι που οδηγεί από το Παλαιό Μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου προς το Ιερό Σπήλαιο (Άγιο Σπήλαιο). Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο 78χρονος άνδρας υπέστη κάταγμα στο πόδι, γεγονός που έκανε αδύνατη την αυτόνομη επιστροφή του.

Για το συμβάν ειδοποιήθηκαν αμέσως οι Αρχές, κινητοποιώντας την εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου. Οι διασώστες προσέγγισαν με ασφάλεια το δύσβατο σημείο, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο άνδρα και τον καθήλωσαν σε ειδικό φορείο.

Μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια, η ορειβατική ομάδα κατέβασε με επιτυχία τον τραυματία από το μονοπάτι, προκειμένου να παραδοθεί σε ασθενοφόρο και να μεταφερθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Έχει πιάσει δουλειά για τα καλά η ορειβατική ομάδα Λιτοχώρου στον Όλυμπο. Κάθε μέρα και από ένα περιστατικό. Μπράβο τους.