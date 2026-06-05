Σε θρίλερ εξελίχθηκε η εξόρμηση μιας πεζοπόρου στον Όλυμπο, καθώς χρειάστηκε η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωσή της από ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Zougla.gr, η γυναίκα, με καταγωγή από την Ουγγαρία, έχασε τον προσανατολισμό της και βγήκε εκτός του προκαθορισμένου μονοπατιού στην ορεινή περιοχή Ζωνάρια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε μια δύσβατη και απόκρημνη πλαγιά.

Στην προσπάθειά της να απεγκλωβιστεί μόνη της και να προσεγγίσει ασφαλές έδαφος, η πεζοπόρος υπέστη ελαφρύ τραυματισμό, γεγονός που την ανάγκασε να καλέσει σε βοήθεια μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, γύρω στις 13:30 το μεσημέρι.

Αμέσως μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες τέθηκαν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με τις δυνάμεις της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ να ενημερώνονται άμεσα και να σπεύδουν προς το σημείο. Στην ευρεία επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν ενεργά δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, καθώς και έμπειροι εθελοντές από το Καταφύγιο Α.

Η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά επείγουσα από τους διασώστες, καθώς ο κίνδυνος για τη ζωή της γυναίκας ήταν μεγάλος λόγω του έντονου παγετού που επικρατούσε στο σημείο όπου και τραυματίστηκε.

Τελικά οι συντονισμένες προσπάθειες των ομάδων διάσωσης απέδωσαν καρπούς τις απογευματινές ώρες, όταν οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη της.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της ασφαλούς κατάβασης, με την πεζοπόρο να είναι καλά στην υγεία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διασώστες τη μεταφέρουν αρχικά στο Καταφύγιο Α, για λόγους ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί η μεταφορά της στο Λιτόχωρο.