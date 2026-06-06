Μια σύνθετη επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στις πιο απόκρημνες πλαγιές του Ολύμπου, μετά από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ζούγκλας ένας 56χρονος πεζοπόρος με καταγωγή από την Τσεχία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να κατέβει από τον Μύτικα κινητοποιώντας αμέσως τις αρχές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα γύρω στις 12.00 το μεσημέρι στην τοποθεσία «Λούκι του Μύτικα», ένα σημείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους ορειβάτες.

Ο άνδρας συμμετείχε σε μια τετραμελή ομάδα πεζοπόρων. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατά τη διάρκεια της κατάβασης τραυματίστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Οι υπόλοιποι της παρέας διατήρησαν την ψυχραιμία τους και κάλεσαν αμέσως σε βοήθεια μέσω του 112, δίνοντας το ακριβές στίγμα τους στις Αρχές.

Η ανταπόκριση των διασωστικών σωμάτων ήταν άμεση, δεδομένης της δυσκολίας του σημείου και του υψομέτρου. Για το συμβάν κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, στις οποίες συμμετέχουν η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης Λιτοχώρου, καθώς και έμπειροι άνδρες από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ.

Λόγω του δύσβατου ανάγλυφου και του σημείου κρίθηκε απαραίτητη η συνδρομή ελικοπτέρου για την ταχύτερη δυνατή αεροδιακομιδή του τραυματία.

Αυτή την ώρα, οι διασώστες βρίσκονται στο στρατόπεδο του Λιτοχώρου και περιμένουν την άφιξη του ελικοπτέρου, το οποίο θα τους παραλάβει για να τους μεταφέρει ακριβώς πάνω από το σημείο του ατυχήματος, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία ανάσυρσης του 56χρονου.