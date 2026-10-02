Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για περιστατικό αδιαθεσίας που αφορά 33 μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στο καταφύγιο Πετροστρούγκα στον Όλυμπο, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι από τα παιδιά, που παρουσίασαν εντονότερα συμπτώματα, μεταφέρονται με ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Λιτόχωρο, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα. Στην επιχείρηση μεταφοράς των άτυχων μαθητών συμβάλει η πυροσβεστική, η 2η ΕΜΑΚ και το ΓΕΕΘΑ. Τα συμπτώματα που εμφάνισαν παραπέμπουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση.

Όπως αναφέρει η Voria.gr, πρόκειται για μαθητές ηλικίας 17 ετών από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι βρίσκονταν στο καταφύγιο στο πλαίσιο οργανωμένης εκδρομής. Αφού αρκετοί από τους μαθητές αισθάνθηκαν αδιαθεσία, οι συνοδοί ενημέρωσαν τις αρμόδιες Αρχές λίγο πριν από τις 23:30 το βράδυ της Πέμπτης, ζητώντας συνδρομή.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδιά είχαν καταναλώσει νωρίτερα φαγητό στο Λιτόχωρο, σε διαφορετικό κατάστημα από τους υπόλοιπους μαθητές της εκδρομής. Στη συνέχεια, παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία, ενώ ορισμένοι φέρεται να εμφάνισαν και εμετούς.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αδιαθεσία, ενώ η κατάσταση των παιδιών παρακολουθείται από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες.