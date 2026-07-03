Παραλίγο… ξινή να βγει σε μια παρέα η ανάβαση στο μονοπάτι του Ολύμπου καθώς μια 66χρονη περιπατήτρια τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Το περιστατικό που συνέβη χθες, Πέμπτη 2 Ιουλίου, γύρω στις 4 το μεσημέρι, κινητοποίησε την Πυροσβεστική υπηρεσία που έσπευσε στο ορειβατικό μονοπάτι πλησίον του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας) σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 2.000 μέτρων.

Δείτε βίντεο από την διάσωση:

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί κλήση στο 112 και έτσι κινητοποιήθηκαν άμεσα 12 πυροσβέστες από την Π.Υ. Κατερίνης και την Π.Υ. Λιτοχώρου, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας – Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι πυροσβέστες αφού εντόπισαν την τραυματισμένη γυναίκα, την προσέγγισαν και την μετέφεραν με χρήση φορείου, σε ασφαλές σημείο στη θέση Πριόνια, όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο από την διάσωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συνδρομή στην επιχείρηση παρείχε και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.