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Σε τραγωδία εξελίχθηκε σήμερα το μεσημέρι, η αγαπημένη συνήθεια των ορειβατών για πεζοπορία στις πλαγιές του Ολύμπου, καθώς ένας άνδρας ορειβάτης ηλικίας 64 ετών έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και κατέρρευσε στο έδαφος, σε μονοπάτι που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κεντρικό καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», που είναι πιο γνωστό ως ” Καταφύγιο Α’ “.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μιας τριμελούς ομάδας ορειβατών, η οποία κινείτο στα προγραμματισμένα μονοπάτια του βουνού. Ο 64χρονος άνδρας που έκανε πεζοπορία με την οικογένειά του στο Καταφύγιο Α΄ στον Όλυμπο, που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.100 μέτρων, στη θέση «Μπαλκόνι», κατέρρευσε μπροστά στα μάτια τους, έχοντας υποστεί ανακοπή. Οι οικείοι του κάλεσαν άμεσα σε βοήθεια και μετέφεραν τον χωρίς αισθήσεις 64χρονο μέσα στις εγκαταστάσεις του καταφυγίου. Στο πλευρό του έσπευσε ο διαχειριστής του καταφυγίου, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα, χρησιμοποιώντας και απινιδωτή, όμως δεν κατάφερε να τον επαναφέρει στη ζωή.
Κινητοποίηση από Πυροσβεστική και 2η ΕΜΑΚ
Το σήμα κινδύνου έφτασε άμεσα στις Αρχές, θέτοντας τις διασωστικές δυνάμεις της Μακεδονίας σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Λόγω του μεγάλου υψομέτρου και της αδυναμίας προσέγγισης τροχοφόρων οχημάτων, στήθηκε αμέσως μια μεγάλη επιχείρηση ανάβασης και μεταφοράς.
Στην επιχείρηση διάσωσης και μεταφοράς συμμετέχουν συνολικά:
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12 πυροσβέστες με ειδικό εξοπλισμό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης.
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Η εξειδικευμένη Ορειβατική Ομάδα Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη.
Η δύσκολη κάθοδος και η μεταφορά
Οι διασώστες ανέβηκαν άμεσα στις πλαγιές του βουνού με στόχο να φτάσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός», προκειμένου να προσεγγίσουν τον άτυχο 64χρονο. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η επίπονη διαδικασία της ασφαλούς καθόδου με ειδικό φορείο, προκειμένου να τον μεταφέρουν στη θέση «Πριόνια».
Εκεί θα βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ώστε η σορός του 64χρονου πεζοπόρου να παραληφθεί από τους διασώστες και να διακομιστεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο.