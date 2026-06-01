Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο Γαλλίδων ορειβατισσών που έχασαν τον προσανατολισμό τους στον Όλυμπο, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν σώες και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο από την περιοχή των Πριονίων, όπου είχαν βρεθεί σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια της ανάβασής τους στο βουνό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», οι δύο ορειβάτισσες από τη Γαλλία βρίσκονταν σε υψόμετρο περίπου 1.600 μέτρων, σε σημείο με χιόνι, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν τη διαδρομή επιστροφής.

Κινητοποίηση δυνάμεων για τον εντοπισμό τους

Μετά το σήμα κινδύνου που έφτασε στις Αρχές, οργανώθηκε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ.

Ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός και η μεταφορά σε ασφαλές σημείο δύο γυναικών από την τοποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτοχώρου και 4 #πυροσβέστες της Ο.Ο.Ε.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 1, 2026

Οι διασώστες κινήθηκαν προς την περιοχή όπου είχαν δώσει το στίγμα τους οι δύο γυναίκες, καταφέρνοντας να τις εντοπίσουν και να τις συνοδεύσουν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο.

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια στον Όλυμπο

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με τις δύο Γαλλίδες να είναι καλά στην υγεία τους. Οι δυσμενείς συνθήκες που εξακολουθούν να επικρατούν σε ορισμένα σημεία του Ολύμπου, με παρουσία χιονιού σε μεγαλύτερα υψόμετρα, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή από τους επισκέπτες και τους ορειβάτες.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης και η επικοινωνία των δύο γυναικών με τις Αρχές συνέβαλαν καθοριστικά στην ασφαλή έκβαση της επιχείρησης.