Νέα επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στον Όλυμπο, όταν Τσέχος ορειβάτης, 57 ετών, υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του στην περιοχή των καταρρακτών Ορλιά, στο ομώνυμο φαράγγι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, στην περιοχή των καταρρακτών Ορλιά, μέσα στο φαράγγι που φτάνει σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρων. Στο σημείο κινητοποιήθηκε άμεσα η Ορειβατική Ομάδα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου, η οποία προσέγγισε τον άνδρα και του παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο ορειβάτης μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό φέτος στον Όλυμπο

Το νέο συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους στον Όλυμπο, επιβεβαιώνοντας ότι το βουνό εξακολουθεί να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ακόμη και κατά την πιο ήπια περίοδο της χρονιάς.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 25 Μαΐου, ολοκληρώθηκαν με τραγικό τρόπο οι έρευνες για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 20 Μαΐου στην περιοχή μεταξύ του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» και του Μύτικα. Ο νεαρός εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή «Ζωνάρια», έπειτα από πολυήμερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Επιπλέον, μόλις την 1η Ιουνίου, χρειάστηκε νέα κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό δύο νεαρών γυναικών που έχασαν τον προσανατολισμό τους κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στον Όλυμπο. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν στην περιοχή των Πριονίων και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια.

Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν τη διαρκή ανάγκη για σωστή προετοιμασία, ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες και τήρηση των κανόνων ασφαλείας από όσους επιλέγουν να κινηθούν στο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας.

Περίοδος αυξημένης επισκεψιμότητας

Η περίοδος που διανύουμε θεωρείται από τις πλέον δημοφιλείς για ανάβαση στον Όλυμπο. Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, καθώς στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα, το χιόνι είναι ελάχιστο ή έχει εξαφανιστεί εντελώς, ενώ οι θερμοκρασίες παραμένουν ήπιες.

Ο συνδυασμός της απουσίας έντονου ψύχους, αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού, καθιστά την ανάβαση πιο προσιτή για πολλούς επισκέπτες, με αποτέλεσμα η κίνηση στα μονοπάτια και τα καταφύγια του βουνού να παρουσιάζει ήδη σημαντική αύξηση.

Ωστόσο, οι διασώστες υπενθυμίζουν ότι ακόμη και αυτή την εποχή ο Όλυμπος μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτος, καθώς η μορφολογία του εδάφους, οι απότομες αλλαγές του καιρού και η σωματική καταπόνηση μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις για έμπειρους και μη ορειβάτες.