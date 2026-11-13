Ομάδα του αντιεξουσιαστικού χώρου ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση που σημειώθηκε στο τμήμα Μαθηματικού της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, με κείμενο που αναρτήθηκε σε σχετική ιστοσελίδα.

Τα επεισόδια είχαν εκτυλιχθεί κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης γενικής συνέλευσης του Φοιτητικού Συλλόγου, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να καταγγέλλουν την εισβολή δεκάδων κουκουλοφόρων που κρατούσαν τσεκούρια και λοστούς και προχώρησαν σε ρίψη βομβών μολότοφ.

Οι τραυματισμοί και το οπτικό υλικό

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά τρία άτομα, τα οποία διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, ο ένας τραυματίας έφερε εγκαύματα στα χέρια από βόμβα μολότοφ, ο δεύτερος τραύματα στο κεφάλι και την κοιλιά και ο τρίτος τραύμα στο πόδι.

Παράλληλα, σε βίντεο που κατέγραψε την επίθεση διακρίνονται φωτιές, άτομα με κράνη και κοντάρια να τρέχουν, καθώς και ένας άνθρωπος που έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης

Στην ανάρτησή τους, οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι στόχος της ενέργειας ήταν μέλη της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ, την οποία κατηγορούν για βίαιες πρακτικές και επιθέσεις σε βάρος ατόμων του αναρχικού χώρου εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά:

«Στις 4 Νοεμβρίου στο Μαθηματικό, κομμάτι της περιφρούρησης της ΑΡΑΣ πήρε τη δίκαιη απάντηση που του άρμοζε».

Περιγράφοντας το χρονικό των γεγονότων, ισχυρίζονται ότι οργανωμένη ομάδα επιτέθηκε σε μέλη της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ που βρίσκονταν στους διαδρόμους του τμήματος φέροντας, κατά τους ίδιους, κράνη, παλούκια και ενισχυμένα μπουφάν μηχανής. Στο κείμενο σημειώνουν:

«Για τους παραπάνω λόγους και άλλους τόσους, συγκροτημένο σώμα συντροφισσών και συντρόφων, ο ένας δίπλα στην άλλη, ισοπεδώσαμε τη διμοιρία της ΕΑΑΚ-ΑΡΑΣ».

Οι αρνήσεις και η προειδοποίηση

Στο ίδιο κείμενο, οι συντάκτες αρνούνται ότι εισήλθαν στον χώρο όπου διεξαγόταν η γενική συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου ή ότι επιτέθηκαν σε φοιτητές που δεν συμμετείχαν στη συμπλοκή. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων επιτέθηκαν και σε δεύτερη ομάδα, η οποία επιχείρησε να τους εγκλωβίσει κλείνοντας μια μεταλλική πόρτα πίσω τους.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους, απευθύνουν προειδοποίηση προς τα μέλη της ΑΡΑΣ, τονίζοντας πως «οποιαδήποτε επιθετική κίνησή τους θα απαντιέται».