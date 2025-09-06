Μία ομάδα ανεξάρτητων πολιτών προχώρησε σε αίτηση ακύρωσης του Προεδρικού Διατάγματος για τον Προσωπικό Αριθμό Ταυτοποίησης στο ΣτΕ, αντιδρώντας σε ένα σύστημα που, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «συνδέει κάθε πτυχή της ζωής μας -υγεία, εργασία, τράπεζες, εκπαίδευση- με ένα ψηφιακό αρχείο το οποίο ουδείς πολίτης ελέγχει, ενώ η Ελλάδα μπαίνει σε ένα ψηφιακό φακέλωμα που αφορά όλους μας».

Ταυτόχρονα, η δημοσιογράφος (μέλος της ΕΣΗΕΑ), και επικεφαλής της Πρωτοβουλίας για την Ψηφιακή Ελευθερία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (3.000+ μέλη), Γεωργία Κουμπούνη, δρ Φιλοσοφίας, έχει ήδη καταθέσει επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Αρ. Αναφοράς CPLT(2025)01077), απαιτώντας την άμεση εξέταση των παραβιάσεων του GDPR, του ελληνικού Νόμου και του Συντάγματος και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Τα μέλη της ομάδας αναφέρουν:

«Το σύστημα επιβάλλεται χωρίς σαφή ενημέρωση, χωρίς ρητή συναίνεση και χωρίς εναλλακτικές επιλογές, ενώ ενσωματώνει βιομετρικά δεδομένα και παρακάμπτει κάθε έλεγχο των πολιτών. Πρόκειται για ένα εργαλείο αυθαίρετου ελέγχου και επιτήρησης, που αγνοεί πλήρως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, τις οικονομικές και κοινωνικές πτυχές της ζωής μας και τις θρησκευτικές ελευθερίες μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους πολίτες που είναι τεχνολογικά αδύναμοι. Η επιβολή αυτού του συστήματος αποκλείει όσους δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή δεν γνωρίζουν να χειρίζονται ψηφιακές εφαρμογές, δημιουργώντας μια νέα μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Η ελευθερία και η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες δεν μπορεί να γίνονται προνόμιο των ψηφιακά ικανών. Αυτό το σύστημα τιμωρεί τους πιο ευάλωτους, αντί να προστατεύει όλους τους πολίτες ισότιμα.

Το σύστημα δεν είναι μόνο ανελεύθερο, αλλά και τεχνολογικά επικίνδυνο. Η συγκέντρωση όλων των προσωπικών δεδομένων σε ένα ψηφιακό αρχείο το καθιστά εύκολο στόχο για παραβιάσεις και κακόβουλη χρήση. Οι πολίτες που δεν έχουν ψηφιακές δεξιότητες ή πρόσβαση σε ασφαλή τεχνολογικά εργαλεία κινδυνεύουν άμεσα να υποστούν απάτες, κλοπή δεδομένων ή ανεπιθύμητη έκθεση των προσωπικών τους πληροφοριών, χωρίς κανέναν τρόπο προστασίας. Το κράτος, αντί να διασφαλίζει, δημιουργεί μια ψηφιακή παγίδα για τους πιο ευάλωτους.

Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν μήνες ή χρόνια τη Δικαιοσύνη να δράσει. Αυτή η πρωτοβουλία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Δεν θα παραδοθούμε σε ψηφιακά δεσμά. Η ζωή μας και η ελευθερία μας δεν εκχωρούνται».