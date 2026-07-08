Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με την αποτρόπαια υπόθεση του ομαδικού βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας τον Οκτώβριο του 2022. Ο Εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου πρότεινε την αθώωση των τριών κατηγορούμενων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών

Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε την απαλλαγή των δύο κατηγορούμενων για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού και ζήτησε επίσης την απαλλαγή του τρίτου για το αδίκημα της συνέργειας στον βιασμό.

Ωστόσο, ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια της ΕΛ.ΑΣ την τραγική εκείνη ημέρα για το θύμα.

Κατά την άποψη του Εισαγγελέα, κατά την ακροαματική διαδικασία προέκυψαν σοβαρά κενά, αντιφάσεις και ανακολουθίες στις καταθέσεις της καταγγέλλουσας.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί να φτάσει στο συμπέρασμα της μη συναίνεσης κατά τη σεξουαλική συνεύρεση της 19χρονης τότε κοπέλας με τους δύο αστυνομικούς. Ακόμη, ο Εισαγγελέας υποστήριξε πως η μεταβολή της βούλησης της καταγγέλλουσας μετά την πράξη δεν συνιστά άρση της συναίνεσης.

«Η συμπεριφορά της καταγγέλλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που έχει υποστεί βία. Δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε «όχι», δεν έδειξε άρνηση. Δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια. Θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα», ισχυρίστηκε ο Εισαγγελέας.

Η πρόταση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μέσα στη δικαστική αίθουσα, παρόλα αυτά ο Εισαγγελέας συνέχισε την αγόρευση του, λέγοντας πως «δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση».

«Απαξίωσαν την υπηρεσία»

Λίγο πριν την πρόταση για αθώωση των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας, ο Εισαγγελέας έψεξε τις πράξεις τους.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», είπε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό του ομαδικού βιασμού στο Α.Τ. Ομονοίας

Στις 11 Οκτωβρίου του 2022, η 19χρονη κοπέλα είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν περιπολία στο Θησείο για να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίαση όπου δούλευε.

Εκείνοι δεν ήξεραν να της απαντήσουν κάτι σχετικό με το ερώτημα που τους έκανε και τότε της πρότειναν να απευθυνθεί στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος Ομονοίας.

Όταν έφτασαν στο Α.Τ., σύμφωνα με την κατάθεση της δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν με έναν ακόμη να βιντεοσκοπεί την αποτρόπαια πράξη.

Υπενθυμίζουμε πως στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί παραδέχθηκαν ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή με την 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα, χαρακτήρισαν λάθος τις πράξεις τους, όμως επέμειναν πως ό,τι συνέβη ήταν με τη συναίνεση της κοπέλας.