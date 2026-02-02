Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις, ξεκίνησε για ακόμη μία ημέρα η μετακίνηση των οδηγών στους δρόμους της Αττικής. Το πρωινό της Δευτέρας (02/2), βρίσκει τους περισσότερους συμπολίτες μας, αντιμέτωπους με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, μια κατάσταση που πλέον μοιάζει να έχει γίνει καθημερινότητα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν  η λεωφόρος Κηφισού, όπου νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ η συμφόρηση εκτεινόταν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλύπτοντας απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί με την κίνηση να παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένη στην περιοχή γύρω από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων και στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους.

Η κίνηση τώρα

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα είναι η εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.

 

