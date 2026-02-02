Με αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις, ξεκίνησε για ακόμη μία ημέρα η μετακίνηση των οδηγών στους δρόμους της Αττικής. Το πρωινό της Δευτέρας (02/2), βρίσκει τους περισσότερους συμπολίτες μας, αντιμέτωπους με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, μια κατάσταση που πλέον μοιάζει να έχει γίνει καθημερινότητα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η λεωφόρος Κηφισού, όπου νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ η συμφόρηση εκτεινόταν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, καλύπτοντας απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων.

Πλέον η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί με την κίνηση να παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένη στην περιοχή γύρω από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων και στο ρεύμα προς Αγίους Αναργύρους.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η εικόνα είναι η εξής:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 25’-30’ από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα (Περιφ. Υμηττού) 10΄-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 5′-10΄ στις εξόδους για Λαμία.