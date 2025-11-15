Τον «βίο και την πολιτεία» του υπαρχηγού της «συμμορίας των καζίνο» Βαγγέλη Βουγιουκλάκη αποκαλύπτει η «Ζούγκλα». Μόλις πριν από δύο μήνες, στις 7 Σεπτεμβρίου, ο Βαγγέλης Βουγιουκλάκης που συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ήταν ομιλητής στα γραφεία του ελληνικού FBI στη ΓΑΔΑ, σε εκδήλωση των ΑΧΕΠΑΝΣ, για τη δωρεά της ελληνοαμερικανικής οργάνωσης στο κέντρο επιχειρήσεων της Υπηρεσίας.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που ο ίδιος έχει αναρτήσει στα social media από την συγκεκριμένη εκδήλωση, είναι αποκαλυπτικές, αφού ο κατηγορούμενος για τις απάτες κατά επιφανών επιχειρηματιών άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, είχε καταφέρει να διεισδύσει με τις γνωριμίες του, στα γραφεία της ελίτ της υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., της διεύθυνσης αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή του Ελληνικού FBI.

Η δράση του Βαγγέλη Βουγιουκλάκη και των συνεργατών του

Το κύκλωμα το οποίο εξαπατούσε εύπορους πολίτες καθώς υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις μέσω ανύπαρκτων επενδύσεων σε καζίνο, εξαρθρώθηκε μετά από επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκε σε Αττική και Πελοπόννησο. Επικεφαλής του κυκλώματος ήταν ένας απότακτος προ δεκαετίας αστυνομικός, o Αλέξανδρος Αθανασόπουλος και «υπαρχηγός» ο επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης αλυσίδας Spa, Βαγγέλης Βουγιουκλάκης, οι οποίοι κατάφεραν να στήσουν την μεγάλη απάτη και να οργανώσουν την κομπίνα που τους απέφερε κέρδη άνω του 1,3 εκατ. ευρώ, εκμεταλλευόμενοι όχι μόνο την αφέλεια των θυμάτων τους αλλά και τις πολιτικές τους επαφές, με υψηλά ιστάμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Μάλιστα το γεγονός της εξαπάτησης πολλών πολιτών, επιβεβαιώνεται και από τα όσα κατήγγειλε στη ΓΑΔΑ ο φαρμακοποιός – και πρώην παίκτης ριάλιτι – Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος διατηρεί το φαρμακείο του δίπλα από την επιχείρηση Spa, του κατηγορούμενου Βαγγέλη Βουγιουκλάκη.

Μαρτίκας: Πώς με εξαπάτησε το κύκλωμα

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο επιχειρηματίας και φαρμακοποιός Σπύρος Μαρτίκας.

Ο ίδιος έπεσε θύμα του επιχειρηματία και υπαρχηγού του κυκλώματος, ο οποίος συνελήφθη, καθώς φέρεται να εξαπατούσε πολίτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

«Έταζε επενδύσεις-φούσκες και άρπαζε χρήματα. Ο κύριος δεν είναι καινούργιος, είναι ο νούμερο ένα για παράνομα παιχνίδια σε βίλες», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος κατήγγειλε ότι η σπείρα του απέσπασε 600.000 ευρώ.

«Έχουμε την καλύτερη αστυνομία του κόσμου. Γιατί; Γιατί έζησα μαζί της τα πάντα εδώ και ένα χρόνο. Οι εγκληματίες θα πρέπει να ηρεμήσουν, γιατί ο Κορυδαλλός δεν τους χωράει άλλο. Θα ζουν ο ένας πάνω στον άλλο ερωτικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ελληνικό FBI και η οικονομική διεύθυνση έδρασαν με χειρουργική ακρίβεια και έβγαλαν στην επιφάνεια το κύκλωμα που εξαπατούσε και εκβίαζε. Το ποσό είναι μεγαλύτερο. Παρακινώ όλα τα θύματα να μην φοβούνται. Δεν φοβάμαι τίποτα, θέλω να σωθεί η κοινωνία», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Ο επιχειρηματίας “έκλεβε” φωτογραφίες για να πουλάει στα θύματα μια ιστορία»

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επιχειρηματίας κατάφερε γίνει μέλος οργάνωσης και ήταν σε όλες τις εκδηλώσεις, «κλέβοντας» φωτογραφίες. «Δεν μπορεί να εκτεθεί κανένας με τον οποίο φωτογραφιζόταν. Δεν εμπλέκεται κανένας στην εγκληματική του δράση. “Έκλεβε” φωτογραφίες για να πουλάει στα θύματα μια ιστορία», ανέφερε.

«Με είχε προσεγγίσει γιατί το μαγαζί του είναι στο Κερατσίνι, κοντά στο φαρμακείο μου. Τρία χρόνια προσπαθεί να με διπλαρώσει, να προσφέρει αυτοκίνητο να το δώσουμε στον κόσμο διαφημίζοντας εμένα και τα καταστήματά του. Τη στιγμή που γίνονταν τα γυρίσματα για το αυτοκίνητο, είχε πάνω του πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά μαζί με έναν μπράβο. Και οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις από τα μασατζίδικα βγάζω λεφτά;”».

«Ήταν σε σουίτα σε καζίνο. Άλλαζε σουίτα κάθε φορά που πήγαινε υποψήφιο θύμα. Αυτός έφερνε τους πελάτες-επενδυτές και το έπαιζε και ο ίδιος επενδυτής. Χρησιμοποιούσε τρομερά, συχνά, το όνομα του δικηγόρου του και κουμπάρου του: “αυτά τα λεφτά που βγάζω τώρα από το σακίδιο είναι του δικηγόρου μου και τα επενδύω μαζί με τα δικά μου”. Μπροστά σε μόστρες εκατομμυρίων, σε ψεύτικο χρυσό χιλιάδων λιρών και ράβδους χρυσού. Αυτά ήταν οι μόστρες για να δει το θύμα και να πειστεί ότι εδώ γίνονται επενδύσεις εφ’ όλης της ύλης», σύμφωνα με τον κ. Μαρτίκα.

Μέσα στη σουίτα, «έβλεπες μια μόστρα και συνέβαινε μπροστά σου το αλισβερίσι με τον επενδυτή και αυτόν που ζούσε συνέχεια μέσα στο καζίνο που ήταν υποτίθεται διευθυντής των ταμείων. Όλο αυτό ήταν ένα σκετσάκι που παιζόταν μπροστά στα μάτια σου».

«Τα διαμάντια τα εξαργύρωνε ο συγκεκριμένος μαζί με το θύμα σε κολλητό του φίλο», όπως είπε. «Έταζαν ότι την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε το συμβόλαιο, γιατί δήθεν ήταν το καζίνο. Το καζίνο δεν είχε καμία επίγνωση», ανέφερε.

«Θορυβήθηκα γιατί με παραξένεψε, αλλά το είχε καλλιεργήσει. Δύο χρόνια με προσέγγιζε. “Έλα στο καζίνο, θέλει να σε γνωρίσει ο διευθυντής που είναι φαν σου”. Ο διευθυντής του καζίνου είναι φυλακή, ο “χοντρός” επειδή είναι συνεργός του. Όλο αυτό το παιχνίδι, μόστρες, όλα πληρωμένα, πανάκριβα τραπέζια που σε κερνούσαν για να δείξουν τη δύναμη και την υπεροχή, τη δυνατή θέση που είχε ο “χοντρός” μέσα στο καζίνο. Ο άλλος το έπαιζε επενδυτής και χρησιμοποιούσε συνέχεια τον δικηγόρο-κουμπάρο. Όλο αυτό το παιχνίδι παιζόταν. Φεύγεις από το καζίνο αλλά είναι κάθε μέρα δίπλα, σου “πιπιλάει” το μυαλό», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το πόσα χρήματα ζητούσαν από τα υποψήφια θύματά τους, ο Σπύρος Μαρτίκας απάντησε «50.000 ευρώ. Την Κυριακή 10% απόδοση 55.000. Σε πληρώνανε δύο-τρεις εβδομάδες σε μετρητά».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα έλεγαν: «δεν έχω, δεν μπορούμε να πληρώσουμε είναι μέσα στο θησαυροφυλάκιο. Δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω με χρυσό» και «σε πληρώνουν με χρυσό, σε συνοδεύει ο επιχειρηματίας με το ΙΧ του να εξαργυρώσετε το χρυσό στον κολλητό του φίλο ενεχυροδανειστή, το χρυσό είναι ψεύτικο. Σου στήνει ληστεία με δύο κουκουλοφόρους με κράνη σε ένα σκουτεράκι. Βγαίνουν οι άλλοι με τα όπλα, σε σπάνε στο ξύλο, αυτού δεν του αγγίζουν ούτε μία τρίχα, κάνουν και ματάκια μεταξύ τους. Χωρίς να του πουν άνοιξε το πορτπαγκάζ, ανοίγει ο ίδιος και τους έχει δώσει την τσάντα. Σου στήνεται η ληστεία και μετά “μας κλέψανε, πω τι πάθαμε, ποιος το ήξερε; Ποιος μίλησε”. Σε κάνουν και συνένοχο έχεις κουβαλήσει χρυσό από το Λουτράκι, σε κάνουν να νιώθεις ενοχές, σε εκβιάζουν μην μιλήσεις».

«Ήμουν ένα χρόνο μαζί με τη ΓΑΔΑ, το FBI»

Σύμφωνα με τον Σπύρο Μαρτίκα, έπειτα «σε πιάνουν και οι δύο και λένε “θέλεις να πάρεις τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις ακόμα περισσότερα; Θα μας φέρεις πελάτες”. Εδώ είναι το μυστικό». Τότε, «έζησα ξανά την ιστορία από την αρχή, τους ηχογραφούσα εκείνη τη στιγμή, ήμουν ένα χρόνο μαζί με τη ΓΑΔΑ, το FBI. Πήγα με έναν φίλο μου. Και έμαθε η ΕΛΑΣ τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις παράνομες σουίτες». «Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό. Έχουμε το καλύτερο FBI στον κόσμο», ανέφερε.

«Ο κύριος δεν είναι καινούργιος είναι ο νούμερο ένα για παράνομα στημένα παιχνίδια τζόγου σε βίλες στην Αθήνα. Νοίκιαζε βίλες για να μην έχει λέσχες και δίνει στόχο. Είχε μπράβους έξω από τις βίλες και μέσα παίζονταν πολλά παράνομα παιχνίδια. Ο ίδιος τα καυχιέται παντού. Καυχιόταν σε κορίτσια που δούλευαν τότε στο κατάστημά του γιατί είχε ένα “δείτε πως ιδρώνει ο Παντελής Παντελίδης” την βραδιά που πέθανε. Θρήνησε όλη η Ελλάδα ένα νέο ταλέντο εξαιτίας αυτού του εγκληματία. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη, δεν θα μείνει τίποτα κρυφό. Ας με σκοτώσουν σήμερα το βράδυ. Νιώθω ικανοποιημένος και έχω ήσυχη τη συνείδησή μου», κατήγγειλε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Έστησε τραπέζι στον Παντελίδη και έχασε 250.000 ευρώ»

«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης;» συνέχισε.

«Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ότι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ».

«Να γελάει, να βγάζει φωτογραφίες και να δείχνει την επόμενη ημέρα στα κορίτσια στο μαγαζί “δείτε πώς ιδρώνει ο Παντελίδης”. Να έχει πεθάνει και ο άλλος να καυχιέται, να μου λένε τα κορίτσια πώς τα περιέγραφε ο ίδιος και να μην πιστεύω τι ακούω», ανέφερε.

Ο διάσημος καλλιτέχνης και το τηλεφώνημα στη μητέρα Παντελίδη

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», διάσημος καλλιτέχνης, βλέποντας ότι ο άτυχος Παντελής Παντελίδης, είχε μπλέξει με τη «συμμορία των καζίνο», επικοινώνησε με τη μητέρα του αδικοχαμένου τραγουδιστή, ενημερώνοντάς την ότι ο γιος της είχε «μπλέξει» με τους δράστες της μεγάλης απάτης, τον οποίο μάλιστα κατάφερναν να εξαπατούν σε στημένα παιχνίδια πόκας, αφού προηγουμένως τον μεθούσαν με αποτέλεσμα ο Παντελίδης να χάνει πολλά λεφτά. Όπως και έγινε τη νύχτα που σκοτώθηκε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αφού προηγουμένως είχε συμμετάσχει σε παιχνίδι πόκας χάνοντας 250.000 ευρώ.

Μαρτίκας: «Είπα στη ΓΑΔΑ, ξεσκονίστε το κινητό του»

«Είπα στη ΓΑΔΑ, ξεσκονίστε το κινητό του θα βρείτε εγκλήματα», είπε μεταξύ άλλων ο Σπύρος Μαρτίκας. «Οι φωτογραφίες με υπουργούς, βουλευτές, δεν είχαν καμία σχέση. Δεν έχουν ιδέα οι άνθρωποι με ποιον είχαν να κάνουν», ανέφερε.

«Τα θύματα γιατί δεν μιλούσαν; Όσοι έχουν πέσει θύματα να βγουν. Δεν φοβάμαι κανέναν εκβιασμό, ας με σκοτώσουν το βράδυ», είπε μεταξύ άλλων.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είπε πως πιστεύει ότι το κύκλωμα έχει αρπάξει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων, Δημήτρης Χριστόπουλος, είπε πως ο πελάτης του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες.

«Μου κλείσατε την πόρτα όταν σας έψαχνα να σας συναντήσω, στην Δραπετσώνα ήμασταν. Ξέρω ότι γνωρίζετε τα πάντα. Θα υπερασπιστείτε τον κουμπάρο σας; Αν δεν επιστρέψετε τα κλεμμένα ο κουμπάρος σας δεν θα δει το φως του ήλιου», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας απευθυνόμενος στον δικηγόρο.

«Αν με εμπλέκει προσωπικά θα μπω στα νόμιμα. Δεν γνώριζα το παραμικρό, θέλω χρόνο να μελετήσω τη δικογραφία», ανέφερε ο κ. Χριστόπουλος και σε άλλο σημείο διευκρίνισε πως «η Δικαιοσύνη δρα με άλλο τρόπο και δεν επηρεάζεται από αυτά τα πράγματα».

«Δεν είστε δικαστής. Ο λόγος σας είναι πέραν του φασιστικού. Εγώ δεν παρακωλύω τη δικαιοσύνη άλλος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Χριστόπουλος.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μαρτίκα στον λογαριασμό του στο Instagram

Ο επιχειρηματίας Σπύρος Μαρτίκας το βράδυ της Παρασκευής (14/11) προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία έγραψε:

«Όποιος έχει πέσει θύμα αυτής της απάτης να μου στείλει προσωπικό μήνυμα !

Υποχρέωση μας να ξεβρωμίσει ο τόπος ! Μην φοβάστε !

Μην γίνεστε συνένοχοι ! Εγκληματίες ηρεμήστε !

Δεν θα χωράτε στον Κορυδαλλό !

Ο ένας πάνω στον άλλον ερωτικά θα ασφυκτιάτε !

Έχουμε την καλύτερη αστυνομία στον κόσμο !

Το FBI μας είναι το καλύτερο στον κόσμο !

Ηρεμήστε γιατί θα πιαστείτε όλοι !»