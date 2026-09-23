Επί τρία μερόνυχτα, οι φωνές και τα ουρλιαχτά της 44χρονης γυναίκας, που έβγαιναν από το ημιυπόγειο της οδού Σοφοκλέους 20 στη Νίκαια, είχαν ξεσηκώσει τη γειτονιά.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν ο 49χρονος ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμα, κρατώντας με τη βία τη 44χρονη σύζυγό του και εμποδίζοντάς την να βγει έξω.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν αμέσως στο σημείο, αφού προηγήθηκε ειδοποίηση από τους περιοίκους για σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα.

Η παρουσία της ομάδας ΔΙΑΣ ήταν αισθητή, ενώ την ίδια ώρα ο 49χρονος τραβούσε τη σύζυγό του από την αυλή στο εσωτερικό του σπιτιού, με την ίδια να κάνει νοήματα στους αστυνομικούς ότι ο άνδρας κρατούσε χειροβομβίδα.

«Αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα»

Μία γειτόνισσα, που μίλησε σε δημοσιογράφους, είπε πως το ζευγάρι τους είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς αντιμετωπίζουν «ψυχολογικά προβλήματα», ενώ είχε ακούσει τον άνδρα να απειλεί πως έχει χειροβομβίδα.

«Μία τραγουδούσε, μία φώναζε, διάφορα. Κάποια στιγμή ακούστηκε για χειροβομβίδα, αλλά δεν μπορώ να το επαληθεύσω. Ήρθε ομάδα αστυνομικών και μπήκε μέσα σε χρόνο dt».

Ένας άλλος γείτονας, είπε πως επί τρεις ημέρες άκουγαν ουρλιαχτά.

«Παίρνουν και οι δύο ψυχοφάρμακα. Τσακώθηκαν, την απείλησε και την εγκλώβισε. Τρεις μέρες ακούμε ουρλιαχτά. Νομίζω ότι είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει. Τρεις μέρες φώναζε και ούρλιαζε» είπε χαρακτηριστικά.

Για την ασφαλή έκβαση της επιχείρησης επιστρατεύτηκε ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες, η 44χρονη κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα. Οι αστυνομικοί εισέβαλαν αστραπιαία στο διαμέρισμα, ακινητοποίησαν τον 49χρονο και του πέρασαν χειροπέδες. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, πάντως, δεν εντοπίστηκε ούτε χειροβομβίδα ούτε άλλο όπλο στον χώρο.

Μετά την παρέμβαση της αστυνομίας και με τη συμβολή ειδικού διαπραγματευτή, η γυναίκα απομακρύνθηκε από το διαμέρισμα από άνδρες της ΕΚΑΜ.

Η γυναίκα οδηγήθηκε αρχικά στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, ενώ όπως έγινε γνωστό δεν εντοπίστηκε οπλισμός.

Στη συνέχεια το ζευγάρι μεταφέρθηκε σε Ψυχιατρική Κλινική.

Βίντεο από τη σύλληψη του 49χρονου

Η στιγμή που η 44χρονη μπαίνει στο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ.