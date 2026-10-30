Έπειτα από μια μαραθώνια και ενδελεχή δικαστική έρευνα διάρκειας πέντε ωρών, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Άρτας έκρινε σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, ομόφωνα αθώο τον οφθαλμίατρο–χειρουργό του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης.

Η απόφαση του δικαστηρίου υιοθέτησε πλήρως την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, βάζοντας οριστικό τέλος στην περιπέτεια του γιατρού, ο οποίος είχε συλληφθεί στις 15 Οκτωβρίου 2026 κατόπιν καταγγελίας για δωροληψία.

Συνήγοροι υπεράσπισης του κατηγορουμένου παρέστησαν οι Δικηγόροι Αθηνών Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, ιδρυτής της ομώνυμης Δικηγορικής Εταιρείας, και Κωνσταντίνος Συνοδινός από το Δικηγορικό Γραφείο Συνεργατών Αλεξίου Χ. Κούγια.

Η κατάρρευση των ισχυρισμών του καταγγέλλοντος

Κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας, η καταγγελία περί χρηματισμού αποδομήθηκε πλήρως. Ο καταγγέλλων υπέπεσε σε πλήθος σοβαρών αντιφάσεων τόσο ως προς τον ακριβή χρόνο όσο και ως προς την περιγραφή των υποτιθέμενων πραγματικών περιστατικών, αποτυγχάνοντας να πείσει το δικαστήριο για τη βασιμότητα των ισχυρισμών του.

Οι αιτιάσεις του κατέρρευσαν από τις νοσηλεύτριες της κλινικής, αλλά και τα πρακτικά των χειρουργείων των ασθενών που χειρουργήθηκαν την ίδια ημέρα, καθώς και το εισιτήριο της ασθενούς γιαγιάς του, που κατέδειξε ότι η ασθενής γιαγιά του καταγγέλλοντος προσήλθε στο νοσοκομείο με σημαντική καθυστέρηση.

Τραγική ειρωνεία αποτέλεσε το γεγονός ότι η ηλικιωμένη γυναίκα έμεινε τελικώς αχειρούργητη εξαιτίας της άδικης σύλληψης του γιατρού.

Από τη σύλληψη στην πανηγυρική δικαίωση

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει το πρωί της 15ης Οκτωβρίου 2026, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν τον γιατρό εντός του νοσοκομείου, σχηματίζοντας σε βάρος του δικογραφία για δωροληψία.

Βάσει της αρχικής καταγγελίας, υποστηρίχθηκε ότι ο γιατρός ζήτησε 400 ευρώ από συγγενή ασθενούς για τη διενέργεια επέμβασης και κατόπιν συμφωνήθηκε το ποσό των 250 ευρώ.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί επενέβησαν υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε 200 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο οφθαλμίατρος είχε αφεθεί εξαρχής ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο ή απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος κατά την πρώτη αναβολή στο Αυτόφωρο. Αρνούμενος εξ αρχής κατηγορηματικά το «μύθευμα» και την «κακοστημένη σκευωρία», παραιτήθηκε από κάθε δικονομικό δικαίωμα αναβολής ζητώντας άμεση δίκη, κατέθεσε μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση και υπενθύμισε ότι έχει αθωωθεί πανηγυρικά δύο φορές στο παρελθόν από ανάλογες ανυπόστατες καταγγελίες, κάτι που επισφραγίστηκε σήμερα με τη δικαστική του δικαίωση.