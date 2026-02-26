Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας, η ακροαματική διαδικασία για τη στυγερή δολοφονία της Δώρας Ναστούλη, της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, τον Νοέμβριο του 2024, στο κέντρο του Αγρινίου.

Ο 32χρονος δράστης και πρώην σύντροφός της, κρίθηκε ομόφωνα ένοχος από το δικαστήριο και απορρίφθηκαν οι ισχυρισμοί του περί ψυχολογικών προβλημάτων.

Αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής που θα του επιβληθεί.

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους είχε τελειώσει καιρό, πριν την δολοφονήσει. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη είχε προχωρήσει τη ζωή της, και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Την μοιραία ημέρα της δολοφονίας, τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα, έχοντας όπλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε, μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο.

Στη συνέχεια, περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που συνέβη η δολοφονία, και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε, μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού, και στη συνέχεια την πυροβόλησε.

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης Δώρας, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. «Να παραδοθεί, να πληρώσει γι’ αυτό που έκανε, αλλά να μην αυτοκτονήσει, να μην τον σκοτώσουν», έλεγε τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα, η αδελφή του δράστη.

Δυνάμεις της ΟΠΚΕ προσέγγισαν τότε την αποθήκη. Ο δράστης, κάθε φορά που ένιωθε τους αστυνομικούς να πλησιάζουν πιο κοντά, έβαζε το όπλο του στον κρόταφο. Ο διαπραγματευτής κατάφερε να τον ηρεμήσει, και στο τέλος μπήκε στην αποθήκη η αδελφή του, τον αγκάλιασε, του έπιασε τα χέρια και έτσι εκείνος άφησε το όπλο. Τότε μπήκαν στην αποθήκη οι αστυνομικοί, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

